Hallan más de un kilo de cocaína en oficina estudiantil de universidad estatal en Bolivia

La intervención se hizo el martes en la oficina de la Federación Universitaria Local (FUL), la máxima instancia estudiantil, donde había "una maleta oculta en el cielo falso (entretecho)" con un paquete envuelto en cinta adhesiva y 126 bolsas pequeñas con una sustancia blanca, indicó el viceministro en Facebook.

Justiniano indicó que la prueba de campo se efectuó en presencia del rector, Carlos Condori, y del asesor jurídico de la universidad, misma que dio "positivo" a clorhidrato de cocaína además que en el operativo policial se detuvo a una mujer, de 26 años.

Asimismo, el viceministro informó que la cantidad de cocaína hallada es de 1.050 gramos, por lo que luego se procedió a la clausura de la oficina estudiantil para la investigación.

La publicación de Justiniano estuvo acompañada por un par de fotografías que muestran la acción de los agentes de la Felcn y parte de la droga colocada en bolsas pequeñas.

Por su parte, el Rectorado de la UPEA dijo que al conocer la denuncia "por supuesto consumo de sustancias controladas" de inmediato "instruyó" que se facilite el trabajo de las autoridades.

"La Universidad Pública de El Alto rechaza contundentemente este tipo de hechos y reprueba el mal uso de los ambientes de nuestra universidad, por lo que informa a la población en general que como institución se sumó a dicha denuncia y coadyuvará con todo el proceso de investigación", mencionó en un comunicado.

Además, la universidad expresó que "no se encubrirá a ninguna persona" y que "tomará todas las medidas legales y administrativas que corresponden para sancionar este tipo de delitos".

La Universidad Pública de El Alto funciona en la ciudad homónima, vecina de La Paz, y es una de las más concurridas de Bolivia con más de 80.000 estudiantes distribuidos en 35 carreras.