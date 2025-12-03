Hamás denuncia que Israel ha intensificado sus violaciones del alto el fuego

La 'línea amarilla' es el punto al que se han replegado las tropas israelíes dentro de la Franja de Gaza como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, y al que los civiles gazatíes tienen prohibido ir.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, apuntó en su mensaje que esos ataques han provocado "varios mártires y heridos".

"Los continuos asesinatos, las demoliciones de viviendas, el desplazamiento de personas y la restricción de la entrada de ayuda" por parte de Israel, en su opinión, "confirman que este enemigo continúa cometiendo un genocidio" contra los palestinos en Gaza, "con solo un cambio en la intensidad, pero persiguiendo los mismos objetivos".

Qasem reiteró a los países que mediaron en el alcance de ese alto el fuego y a los que se reunieron en la cumbre celebrada en la ciudad balneario egipcia de Sharm el Sheij que tomen medidas "serias" para detener las violaciones a dicho pacto y obliguen a Israel a respetar lo acordado.

Las tropas israelíes aún controlan más del 50 % del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase, todavía pendiente de negociar a través de los mediadores.