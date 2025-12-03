Illa se reúne con el secretario de Agricultura de México para tratar peste porcina

El pasado 29 de noviembre, el Gobierno de México informó de la suspensión de importaciones de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Según un comunicado, Illa, quien se encuentra de visita en México, le informó a Berdegué que se está afrontando la emergencia de la peste porcina africana con el "máximo rigor y absoluta transparencia".

Además, le explicó las actuaciones que se están llevando a cabo y le subrayó que se han "reforzado todas las medidas de control y comunicación" para garantizar que la información que se comparte sea "veraz y completa".

El presidente de Cataluña también ha defendido la "profesionalidad" del sector y le ha pedido al secretario de Agricultura mexicano que "confíen en el trabajo que se está haciendo para proteger la salud animal, la seguridad alimentaria, ayudar al sector y superar la emergencia".

La Sader mexicana anunció la medida tras la detección el viernes 28 de noviembre de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la PPA, el primer caso en España desde 1994.

Por tal motivo, señaló Agricultura, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) decidió suspender las importaciones "en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote".

La decisión fue anunciada tras la detección de los dos primeros casos el viernes, lo que provocó la suspensión de unos 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos del cerdo a cerca de 40 países, como Rusia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Japón y México.

El pasado sábado 29 de noviembre se informó del hallazgo de otros cuatro jabalíes muertos por la PPA en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona en la que se encontraron los cuerpos de los dos primeros animales fallecidos por este brote.

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad vírica muy temida por el sector porcino, porque es altamente contagiosa entre el jabalí europeo, el facóquero africano y el cerdo doméstico de las granjas. No afecta a los humanos ni se contagia por el consumo de productos de cerdo.