Israel no adoptará segunda fase en Gaza hasta que Hamás se desarme, según fuentes egipcias

La fuente, cercana a las conversaciones y que pidió mantener el anonimato por la sensibilidad del asunto, afirmó que Egipto está acelerando sus esfuerzos diplomáticos para alcanzar "una fórmula de consenso" para llegar a la segunda fase, que precisamente contempla la desmilitarización de la Franja y el desarme de Hamás.

Sin embargo, denunció los "importantes obstáculos" del proceso derivados de "la intransigencia israelí y la negativa de Tel Aviv de comenzar a implementar la segunda fase del acuerdo antes de que Hamás se desarme y se resuelva el asunto de los combatientes palestinos asediados en el norte y el centro de la Franja de Gaza".

Hasta el momento, las conversaciones están estancadas pese a la visita el pasado domingo a El Cairo del jefe de la agencia de seguridad interior israelí del Shin Bet, David Zini, que -según la fuente- se aferró a "las posturas tradicionales" de Israel para impedir un avance tangible en las negociaciones.

Tampoco resultaron fructíferas las conversaciones con una delegación de Hamás que el pasado jueves visitó la capital egipcia para avanzar hacia "acuerdos del alto el fuego más amplios" estipulados en la segunda fase, en un momento en el que Egipto está presionando para iniciar uno de sus puntos: la reconstrucción del enclave.

La segunda fase también estipula la gobernanza transitoria de la Franja o la formación de una fuerza internacional que gestione la seguridad de la zona, pero la falta de "mecanismos" para desarmar a Hamás y de las otras facciones palestinos es uno de los asuntos más problemáticos para los mediadores.

"Egipto está tomando medidas, mientras que otras partes están ralentizando la implementación o imponiendo condiciones", dijo la fuente, que recordó que El Cairo está capacitando a nuevos policías palestinos junto con Jordania y también está preparando una conferencia internacional para la reconstrucción de Gaza.

Las tropas israelíes todavía controlan más del 50 % del territorio gazatí, si bien en el acuerdo de alto el fuego firmado por Israel y Hamás en octubre se recoge su retirada total en la segunda fase.

En total, desde que Israel empezara su guerra en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, han muerto al menos 70.112 palestinos en ataques israelíes y más de 170.986 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida, según datos del Ministerio de Sanidad del enclave palestino.