Israel realiza su primer gesto oficial hacia una cooperación económica con Líbano

"El Primer Ministro Netanyahu ordenó al Subdirector del Consejo de Seguridad Nacional que enviara un representante en su nombre a una reunión con funcionarios gubernamentales y económicos en el Líbano", informó la oficina del mandatario en un comunicado.

La nota sostiene que se trata de "un primer intento de sentar las bases para las relaciones económicas y la cooperación entre Israel y el Líbano".

El anuncio de la oficina de Netanyahu tiene lugar después de su reunión de ayer con Morgan Ortagus, enviada especial de la Casa Blanca para Líbano, y persona de máxima confianza del presidente Donald Trump para Oriente Medio.

Una cita diplomática que tuvo lugar en medio de la reciente escalada de tensiones entre Israel y la milicia chií libanesa Hizbulá.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La tensión en el sur de Líbano se ha intensificado en las últimas semanas, con las Fuerzas de Defensa de Israel atacando objetivos de Hizbulá, y matando a su jefe militar, Haytham Ali Tabatabai, hace una semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Concretamente fue el pasado domingo cuando Israel bombardeó un apartamento en los suburbios de Beirut conocidos como el Dahye, acabando con la vida del máximo comandante de Hizbulá, la baja de mayor rango infligida desde la entrada en vigor del alto el fuego entre las partes hace un año.

Sin embargo, durante este año, el Ejército israelí asegura haber matado a unos 370 miembros de Hizbulá, indicaron la semana pasada a EFE las fuerzas armadas de Israel, que se refiere a ellos como "terroristas", aunque no suele diferenciar de los miembros políticos y los milicianos del grupo chií.

Según la ONU, Israel ha acabado con la vida de 127 civiles libaneses a lo largo de esta tregua.

Los bombardeos de este año siguieron a la guerra de casi 14 meses de duración que dejó 4.000 muertos, 16.000 heridos y 1,2 millones de desplazados en Líbano.

La misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL) ha documentado unas 10.000 violaciones del acuerdo de paz.