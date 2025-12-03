Jameneí presume de haber invalidado la lógica errónea de Occidente sobre las mujeres

“Alegan que las restricciones establecidas para la mujer, como el hiyab, impedirían su progreso. Pero la República Islámica ha invalidado esta lógica”, afirmó la máxima autoridad política y religiosa iraní en un encuentro con cientos de mujeres en Teherán.

Jameneí dijo que “se ha demostrado que una mujer musulmana comprometida con la vestimenta islámica puede avanzar y desempeñar un papel incluso más destacado que otros en todos los ámbitos.”

El líder supremo iraní atribuyó a la cultura occidental problemas como la destrucción de la estructura familiar, la erosión de los vínculos familiares y el auge de redes de explotación juvenil.

“El capitalismo occidental, con engaños, llama libertad a este enorme volumen de acciones corruptas… cuando en realidad no es libertad, sino esclavitud”, denunció.

Jameneí indicó que en el islam las mujeres cuentan con los mismos derechos que los hombres en actividades sociales, políticas y laborales.

Sin embargo, en la República Islámica de 2025 las mujeres casadas necesitan el permiso del marido para estudiar, trabajar o tener pasaporte, y tienen prohibido cantar en público o conducir motos.

Desde la Revolución Islámica de 1979, las féminas también enfrentan restricciones sociales como la obligación de llevar el hiyab, aunque tras décadas de lucha han conseguido ciertas libertades, y hoy en día se puede ver a muchas mujeres en las calles sin velo.

El hiyab ha estado en el centro de una batalla cultural y social en el país desde la muerte, en septiembre de 2022, de la joven kurda Mahsa Amini bajo custodia policial, tras ser detenida por no llevar correctamente el hiyab.

Su muerte desató fuertes protestas en Irán al grito de “Mujer, vida, libertad”, que duraron meses y que llegaron a pedir el fin de la República Islámica, pero que fueron reprimidas duramente, con al menos 500 muertos.