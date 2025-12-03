Japón lidera maniobras internacionales en mar y puerto en medio de la tensión con China

Japón es este año el anfitrión de las maniobras Pacific Shield 25, enmarcadas en la denominada Iniciativa Internacional de Seguridad contra la Proliferación (PSI), enfocada en el tráfico de armas de destrucción masiva, y cuya operación portuaria de hoy tuvo lugar de forma inusual en la bahía de Tokio y estuvo abierta a la prensa.

Las Fuerzas de Autodefensa Marítimas de Japón y efectivos de Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Singapur participaron en una operación simulada de búsqueda, rastreo y abordaje de un navío sospechoso de cargar materiales para su uso en armas de destrucción masiva en aguas frente a la península de Boso, en la prefectura de Chiba, en el borde oriental de la bahía tokiota.

Para ello, las fuerzas desplegaron un destructor, un avión patrullero P-1 y otros navíos.

Simultáneamente, miembros de la Policía Nacional, de aduanas y de la Guardia Costera japonesas realizaron un simulacro de inspección de sustancias para armas químicas en unas instalaciones portuarias de la capital.

Alrededor de 80 observadores de los seis países participantes en los ejercicios y de más de una veintena de otras naciones asistieron a estas maniobras abiertas, constató EFE, que se desarrollaron medio de una llovizna intermitente.

El patrullero Takuyo de la Guardia Costera nipona, un navío de unas 2.400 toneladas y equipado con múltiples sistemas de precisión, fue el elegido para simular ser el navío sospechoso.

Tras la negativa del capitán de mostrar los registros del cargo, las autoridades aduaneras procedieron a su inspección y un equipo de la unidad antiterrorista especializada en armas de destrucción masiva de la Policía Nacional, ataviados con trajes de protección química, se unió a las labores después de que un miembro canino detector de explosivos percibiera un olor sospechoso.

Las autoridades procedieron a mostrar cómo se realizan las pruebas pertinentes para detectar sustancias usadas en armas químicas.

El ejercicio portuario se llevó a cabo bajo la premisa de un aviso a nivel internacional de un potencial ataque terrorista sobre Japón por parte de un país cercado con régimen dictatorial y centrado en el desarrollo de armas nucleares.

Un total de 150 personas participan este año en los distintos ejercicios que forman parte de Pacific Shield 25, según datos facilitados por el Ministerio de Exteriores, entre los que también hay sesiones académicas y ejercicios de puesto de mando.

Aunque estas maniobras internacionales se desarrollan anualmente de forma rotatoria desde 2014 entre los seis países, las de este año en territorio japonés tienen lugar en medio de la crisis diplomática con China, lo que podría desatar más críticas del país vecino, que ha acusado a Japón de querer revivir su militarismo pasado.