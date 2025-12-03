Japón restringe el uso de rastreadores de dispositivos Bluetooth tras casos de acoso

La legislación recibió el visto bueno unánime de la Cámara Alta del Parlamento nipón y entrará en vigor en 20 días, afirmó la agencia de noticias local Kyodo, ampliando la prohibición de utilizar dispositivos GPS implementada en 2021 a las etiquetas Bluetooth, que no estaban reguladas.

La normativa contempla que la Policía pueda intervenir en casos de acoso sin necesidad de una solicitud previa de la víctima. Las autoridades también podrán solicitar a terceros, como detectives privados, que no revelen información personal de las víctimas a sus acosadores.

El uso delictivo de los dispositivos Bluetooth ha aumentando entre los acosadores, según Kyodo, que citó datos de la Policía japonesa para señalar que en 2023 se registraron 196 casos de uso delictivo de estas etiquetas, frente a los 370 de 2024.

Los acosadores introducen los pequeños dispositivos en las pertenencias de la víctima sin que esta se dé cuenta con el fin de poder rastrearla a través de sus dispositivos inteligentes.

La revisión de la legislación fue motivada por el reciente asesinato de una joven veinteañera en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio, por parte de su expareja, después de que las autoridades policiales no tomaran medidas adecuadas para protegerla, pese a la existencia previa de denuncias por acoso y violencia por parte de la víctima.