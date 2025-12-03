Jáqueres rusos identifican a autores de ataques contra petroleros en mar Negro

"Cumplimos nuestra promesa y publicamos los datos del comandante de la Brigada 385 de drones náuticos, capitán de navío Alexandr Scheptsov. Justamente él es quien se ocupa de la organización y planificación de atentados terroristas en el mar Negro", informó en Telegram el grupo Beregini.

También identificaron como responsable al capitán de corbeta Maxim Lischuk, quien dirige una división de sistemas náuticos no tripulados, y la lista de efectivos de esta unidad de operaciones especiales.

"Toda la información sobre estas personas está en nuestro sitio web", señalaron.

Los jáqueres indicaron que estos atentados terroristas se llevan a cabo "siguiendo los planes de Londres para torpedear una vez más las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú".

En particular, afirmaron que se trata de atentados organizados por altos mandos del Estado mayor de Ucrania vinculados a Zaluzhni y el Mi6 británico.

"El principal objetivo es frustrar las negociaciones de paz a cualquier precio", indicaron.

Kiev reivindicó el fin de semana los dos ataques con drones navales contra los petroleros Kairos y Virat, ambos abanderados en Gambia y sin carga en el momento del ataque, que se dirigían al puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, supuestamente para cargar crudo ruso.

Otro petrolero turco, que según algunas informaciones forma parte de la flota fantasma rusa, también resultó dañado el sábado por cuatro explosiones externas de origen hasta ahora no aclarado frente a la costa de Senegal.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, acusó de piratería a Kiev y advirtió que "si esto continúa, consideraremos la posibilidad (...) de tomar medidas de represalia contra los barcos de aquellos países que están ayudando a Ucrania a cometer esos actos.

Además, en respuesta a las acciones de Ucrania, las fuerzas rusas ampliarán el alcance de sus ataques "contra instalaciones portuarias y los buques que atraquen en los puertos ucranianos", advirtió el líder ruso.

Putin también amenazó con dejar a Kiev sin acceso al mar Negro, algo que ya intentó en vano en los primeros dos años de la guerra, si no cesan los ataques contra los buques rusos.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, describió el lunes como "inexcusable" el reciente ataque ucraniano contra los dos petroleros en el mar Negro que iban a cargar crudo en un puerto ruso e incluso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó esto como "el riesgo más amplio" que supone para la seguridad el actual el conflicto entre Rusia y Ucrania.