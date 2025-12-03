Kast no aclara si indultaría al exmilitar Krassnoff si gana en segunda vuelta

Durante el debate presidencial de la mañana de este miércoles en el que la candidata de la izquierda y el progresismo, Jeannete Jara, y Kast cruzaron duros reproches a once días de la segunda vuelta, el candidato ultraderechista evitó responder si, a cambio de información sobre los detenidos desaparecidos, eximiría de la cárcel al exoficial del Ejército condenado por múltiples delitos.

"Hoy hay en trámite una norma que está en debate en el parlamento y es por un tema humanitario. No creo en la delación compensada, creo en la justicia y eso es tratar con respeto a las personas con enfermedad terminal o que no tienen consciencia, se acabó", señaló el ultraderechista.

En tanto, Jara, respondió que no indultaría al exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) "porque está condenado judicialmente" y enfatizó que no realizará indultos de ningún tipo durante su mandato.

Krassnoff cumple su pena en la prisión de Punta Peuco, destinada a ser desde 1995 una prisión especial y privilegiada para los criminales de lesa humanidad de la dictadura (1973-1990), que hace justo un mes se convirtió en una cárcel común tras un decreto del presidente progresista Gabriel Boric.

"Los criminales de lesa humanidad como Krassnoff no se merecen misericordia, se merecen justicia", recalcó Jara, agregando que los delitos en contra de los derechos humanos son el "límite" para aplicar beneficios a condenados mayores de 70 años con enfermedades terminales.

La DINA fue el brazo encargado de los asesinatos políticos, torturas y represión general durante los primeros años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), operando hasta 1978 para luego ser reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En particular, Krassnoff fue uno de los oficiales a cargo de la unidad conocida como "Brigada Lautaro", un escuadrón que dedicó a la persecución, tortura, desaparición y asesinado de militantes de izquierda y partidarios de la Unidad Popular (1970-1973), específicamente contra miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La dictadura dejó un saldo de casi 40.000 víctimas, entre ellas al menos 3.200 opositores asesinados de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada, de las que solo se han encontrado 307.

En Chile ha habido decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.