La Bolsa de São Paulo renueva su récord ante la expectativa de que EEUU reduzca los tipos

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 161.755 puntos, con lo que renovó el récord de puntuación que ya había alcanzado la víspera.

En el mercado de divisas, el real se apreció el 0,29 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,3141 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Tanto el mercado bursátil brasileño como el cambiario se contagiaron del optimismo en todos los mercados mundiales tras la divulgación de datos de empleo que confirman la posible desaceleración de la economía estadounidense y que pueden presionar al Tesoro a comenzar a reducir el costo del dinero.

Esa posibilidad puede beneficiar los negocios con acciones, ya que, ante los elevados tipos tanto en Brasil como en Estados Unidos, los inversores consideran actualmente más rentable la compra de títulos con remuneración fija.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para la subida del Ibovespa este jueves también contribuyó la fuerte apreciación, del 3,37 %, con que cerraron las acciones ordinarias del gigante minero Vale, uno de los papeles tradicionalmente más negociados en São Paulo, luego de que sus dirigentes divulgaran en una reunión con analistas planes que pueden retribuir más a los accionistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las preferenciales de Petrobras, igualmente entre las que tradicionalmente más cambian de manos en la plaza paulista, cerraron con una subida del 0,96 %.

Las acciones del Ibovespa que más ganaron valor este miércoles fueron las preferenciales de la siderúrgica Usimineas, con un salto del 7,78 %, seguidas por las ordinarios de la red de artículos para mascotas Petz (+7,44 %).

En la punta contraria, los papeles del índice que registraron las mayores pérdidas fueron los preferenciales del banco Bradesco, con una caída del 2,76 %, seguidos por los ordinarios del mismo banco (-2,74 %).

El volumen negociado este miércoles en el parqué paulista fue de 25.991,1 millones de reales (unos 4.894,9 millones de dólares o unos 4.197,6 millones de euros) en más de 3,84 millones de operaciones financieras.