La fuerza del cambio climático ha contribuido a las inundaciones en Asia, según expertos

La devastación acumulada tras corrimientos de tierra y ríos desbordados en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka, donde cerca de un millón de personas se han visto desplazadas de sus hogares, tiene también detrás la deforestación y la obsolescencia de servicios, con la crisis climática en el centro del análisis.

La emergencia en estos tres países, que albergan a unos 380 millones de habitantes, está ligada a la coincidencia de tres ciclones en el sur y sudeste del continente y a los embates de La Niña, un fenómeno climático que contribuye en la formación de tormentas.

El profesor de Meteorología Muhammad Rais Abdillah, del Instituto de Tecnología de Bandung, al sureste de Yakarta, señala a EFE que, aunque el cambio climático no determina directamente el tiempo, sí "altera los factores ambientales, atmosféricos y oceánicos, lo que favorece la formación de nubes convectivas y la posibilidad de ciclones".

"El cambio climático aumenta la temperatura de la superficie del mar, lo que hace que el aire sea más inestable. También aumenta el vapor de agua en el aire, por lo que, si este asciende, la lluvia puede ser bastante intensa y duradera", explica el experto.

La isla indonesia de Sumatra, la segunda más extensa del archipiélago, ha registrado inundaciones desde hace más de una semana que han matado a más de 800 personas, con centenares de desaparecidos, mientras las autoridades cuantifican daños y víctimas en tres provincias que se han visto especialmente afectadas.

Al respecto, el historiador Adrian Vickers, profesor emérito de la Universidad de Sídney, destaca la rareza de que se haya producido un tifón en el Estrecho de Málaca, lo que señaló como la "principal causa de las inundaciones en Sumatra".

"Los tifones o ciclones tropicales son más comunes tanto más al sur como al norte, no tan cerca del ecuador. Los registros históricos también muestran que la intensidad de estas tormentas ha aumentado en las últimas dos décadas. Estos son efectos del cambio climático", sostuvo.

El investigador australiano cree que la deforestación a gran escala en Indonesia -que cuenta con unas de las mayores reservas forestales del mundo- "ha incrementado las posibilidades de inundaciones y deslizamientos de tierra".

"Si bien la temporada de monzones en el Sudeste Asiático trae fuertes precipitaciones, la intensidad y la duración de la temporada de lluvias han aumentado notablemente en los últimos años", añade Vickers, después de que noviembre acabara como un mes mortífero por inundaciones en Asia, con fallecidos también en Vietnam, Filipinas y Malasia.

El temporal también ha desencadenado, en el caso de Tailandia, las lluvias más copiosas de los últimos 300 años en algunas provincias del sur, donde al menos cuatro millones de personas se vieron afectadas de distintas maneras por las inundaciones, que empezaron a ceder esta semana.

"Este clima extremo ha interactuado con factores estructurales de largo plazo, incluido el cambio climático, la rápida urbanización y los planes de gestión del agua obsoletos, lo que ha provocado inundaciones generalizadas y graves", indicó a EFE el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El organismo de la ONU estima que los daños en el sur de Tailandia generarán un shock económico agudo en esa zona, "más cercano a un impacto de nivel de depresión, con cicatrices a largo plazo".

En Sri Lanka, donde se contabilizan al menos 474 muertos y 200.000 desplazados, el PNUD subraya la necesidad de movilizar recursos para apoyar en la reconstrucción de las zonas afectadas, una emergencia por la que la Federación Internacional de la Cruz Roja prevé lanzar un llamamiento de ayuda internacional.