La inflación interanual en Honduras sube a 5,09 % a noviembre por factores estacionales

Según un informe del BCH, la inflación interanual se mantiene "transitoriamente" por encima del rango de tolerancia de mediano plazo fijado por la autoridad monetaria, que oscila entre 3,0 % y 5,0 % (4,0 % ± 1,0 punto porcentual).

Agregó que los subsidios estatales a los combustibles y a la energía eléctrica han atenuado la inflación en 0,63 puntos porcentuales; sin esos apoyos la tasa habría llegado aproximadamente al 5,72 %.

En noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento mensual de 0,35 %, 0,11 puntos porcentuales más que en octubre (0,24 %).

El BCH atribuyó la variación mensual principalmente al encarecimiento de ciertos alimentos de origen agrícola, afectados por una reducción temporal de la producción por eventos climáticos recientes, y a alzas en alimentos industrializados y productos cárnicos propios de la temporada de fin de año, que en conjunto explicaron el 48,6 % de la subida.

El rubro alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles aportó el 31,4 % del resultado mensual, con aumentos destacables en el pago de alquiler de vivienda y en los precios de la leña y el querosene, añadió.

La entidad hondureña enfatizó que la inflación acumulada a noviembre ascendió al 4,61 %, superior al 3,41 % del mismo período del año anterior.

La inflación subyacente registró una tasa interanual de 5,44 %, también situada temporalmente por encima del rango de tolerancia, y responde al encarecimiento de servicios (educación, salud, transporte, alimentos consumidos fuera del hogar y alquiler de vivienda) y alza de bienes duraderos y semiduraderos.

Según las proyecciones del Banco Central contenidas en su Programa Monetario 2024-2025, se espera que la inflación se mantenga dentro del rango del 4 % al 5 % a lo largo del presente año.

Honduras cerró 2024 con una inflación general de 3,88 %, lo que representa una caída de 1,31 puntos porcentuales respecto al 5,19 % registrado en diciembre de 2023.