La princesa de Gales elogia la labor de los voluntarios con motivo de la Navidad

Los elogios están contenidos en una carta que la princesa ha enviado a los invitados al servicio de villancicos que tendrá lugar este viernes en la Abadía de Westminster, en Londres, y cuyo contenido ha sido divulgado este miércoles a los medios.

En la misiva, Catalina resalta que la Navidad recuerda "cuán profundamente entrelazadas están nuestras vidas" y que, a pesar de que la vida a veces se siente "fragmentada o incierta", las fiestas navideñas "nos invitan a recordar el poder de la ayuda mutua".

La futura reina presidirá el viernes el servicio "Juntos en Navidad" en la Abadía de Westminster y que reunirá a miembros de la familia real y a 1.600 invitados que hacen labores de voluntariado.

El servicio reconocerá a personas de todo el Reino Unido que hayan dedicado su tiempo o se hayan ofrecido como voluntarios para ayudar a los demás, participando en iniciativas que unen a las personas de su comunidad o brindado ayuda a quienes lo necesitan.

"Este servicio de villancicos ofrece un momento de unión colectiva, una oportunidad para celebrar el espíritu de comunidad y servicio, y para honrar los lazos visibles e invisibles que nos unen a todos. El tiempo, el cariño y la compasión que brindan, a menudo de forma silenciosa y tácita, y sin ninguna expectativa ni reconocimiento, marcan una diferencia extraordinaria en la vida de los demás", escribió la princesa.

Catalina estará acompañada por el príncipe de Gales, Guillermo, y se espera también a sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis.