La UE acuerda dejar de importar gas natural de Rusia y eliminar gradualmente el petróleo

Las importaciones de gas natural licuado (GLN) se acabarían como tarde el 31 de diciembre de 2026, mientras que las de gas de gasoducto finalizarían como muy tarde el 1 de noviembre de 2027, indicó el Parlamento europeo en un comunicado.

En concreto, seis semanas después de que entre en vigor la regulación se prohibirán las importaciones de ambos tipos de gas, pero se iniciará un periodo de transición para contratos ya existentes: hasta abril (GLN) o junio (gasoducto) de 2026 para acuerdos de suministro a corto plazo cerrados antes de junio de 2025 y hasta el 1 de enero de 2027 para contratos de gas natural licuado a largo plazo.

Para los contratos a largo de gas bombeado por gasoducto, la prohibición entraría en vigor el 30 de septiembre de 2027 y podría acordarse una prórroga de un mes sólo si algún país no llega a los niveles de gas almacenado requeridos para superar el invierno sin estrecheces, por lo que el 1 de noviembre sería el plazo máximo para detener estas importaciones en caso de que se conceda alguna extensión.

Las negociaciones, que concluyeron a altas horas de la madrugada, confirmaron también que la Comisión mantiene su compromiso de eliminar gradualmente todas las importaciones de petróleo ruso que aún efectúa para finales de 2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hungría, en particular, ha presionado a la Comisión para mantener sus compras de petróleo ruso, apelando a la seguridad energética, y el primer ministro, Víktor Orbán, ha abordado el asunto incluso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Bruselas presentará una propuesta legislativa al respecto a principios del año que viene.

"Estamos pasando esa página y lo hacemos para siempre. Este es el amanecer de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia", celebró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una declaración a la prensa.

Según cifras de la jefa del Ejecutivo comunitario, las importaciones de GNL y gas de gasoducto ruso han caído del 45 % al inicio de la invasión rusa de Ucrania a un 13 % hoy, mientras que el petróleo ha pasado del 26 % al 2 % y el carbón, del 51 % a cero.

Von der Leyen señaló que, además de fomentar la independencia energética de la Unión Europea, dejar de comprar combustibles fósiles rusos también reduce los ingresos que Moscú usa para alimentar la guerra.

"Al inicio de la guerra pagábamos a Rusia 12.000 millones de euros al mes por los combustibles fósiles. Hemos bajado a 1.500 millones, que aún es mucho. El objetivo es bajarlo a cero", dijo la alemana.

La Comisión Europea explicó que los países de la UE tendrán que presentar como tarde el 1 de marzo de 2026 "planes nacionales de diversificación que describan medidas para diversificar sus suministros de gas y petróleo" y están obligados a notificar a la Comisión en las semanas posteriores a que entre en vigor el reglamento si tienen contratos de suministro de gas rusos o prohibiciones legales nacionales en vigor.

El acuerdo obliga a los Estados miembros a presentar planes nacionales de diversificación, salvo a aquellos que ya no compren combustible ruso, ni directa ni indirectamente, cuando entre en vigor la normativa.

Además, las adquisiciones entrarán bajo un régimen de "autorización previa", notificándolo a la Comisión al menos un mes antes en caso de gas ruso y de cinco días para el que provenga de otros productores.

El plan de Bruselas para acelerar la desconexión de los hidrocarburos rusos vio la luz ante intensas presiones de Estados Unidos para que la UE deje de comprar gas a Rusia y adquiera GNL estadounidense.

"Hoy es, sin duda, un buen día para Europa, un buen día para Ucrania y un muy mal día para Rusia. Hoy cerramos los grifos del gas ruso. Es una decisión histórica", declaró el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen.

El socialdemócrata danés aseguró que Europa está preparada para el cambio en la política hacia el gas ruso.

"Es un paso que estamos listos para dar. La eliminación será cuidadosa, gradual y coordinada", señaló Jørgensen en una una comparecencia junto al director ejectivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.