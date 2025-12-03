Los familiares del periodista francés condenado en Argelia muestran su desesperación

"Estamos bajo la emoción, es la definición del abatimiento, no lo esperábamos, la esperanza ha caído", aseguró Maxime en una rueda de prensa en la sede de la organización defensora de la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Visiblemente afectado, consideró la decisión de la justicia argelina de "espeluznante" y aseguró que piensan "continuar el combate para buscar una salida favorable" para su hermano.

Maxime aseguró sentir pena por su hermano, pero también por el resto de su familia, muy afectada por la noticia de la condena del periodista deportivo.

El director general de RSF, Thibaut Bruttin, condenó "con la mayor firmeza" una sentencia que calificó de "aberrante" porque el periodista "se limitó a hacer su trabajo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que su organización seguirá movilizada en favor de su liberación y en apoyo a su familia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Christophe Gleizes acudió a Argelia para efectuar varios reportajes deportivos, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, considerado terrorista por Argel.

Detenido en esa localidad, situada a unos cien kilómetros al este de la capital, fue acusado glorificar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos.

Fue condenado en junio en primera instancia a siete años de cárcel por "apología del terrorismo", pena que fue confirmada en Apelación pese a que la Fiscalía pedía elevarla a diez.