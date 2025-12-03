Meloni pide diálogo estructural para más cooperación entre países del golfo y Mediterráneo

"Si os parece la idea, sugiero una cumbre de los países del Mediterráneo y los Estados árabes del golfo, y estamos dispuestos a acoger esa cumbre en Italia para que podamos traducir esa ambición a reforzar la cooperación" entre las dos partes, dijo Meloni en un discurso en la cumbre, en la que es la invitada de honor de este año.

Destacó que su propuesta "no compite ni sustituye cualquier otra iniciativa internacional", sino es para trabajar sobre "la cooperación y la integración y para beneficiar de los puntos de fuerza de cada parte".

"Nuestro objetivo es crear una plataforma conjunta para tratar los desafíos (...) en especial el desarrollo de los vínculos económicos", añadió, destacando ámbitos como la cooperación energética y de comunicación digital, y añadió que otro fin es el de "asentar las bases de la diplomacia de la energía entre Europa y el golfo" Pérsico.

También hizo hincapié en la importancia de que vías marítimas como el golfo Pérsico, el Mediterráneo y los estrechos de Ormuz, en la entrada del golfo, o Gibraltar sirvan como puentes y punto de encuentro entre Oriente y Occidente.

"Queremos que Italia, los países del golfo y Europa trabajen juntos por un futuro más seguro y próspero para nuestros pueblos", recalcó.

Meloni asistió como invitada de honor a la cumbre anual del CCG, la 46 desde la creación de esa alianza árabe en 1981, en la que sus jefes de Estado debaten sobre temas relacionados con la cooperación económica y de seguridad entre sus países miembros.

El CCG está integrado, además de Baréin, por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kuwait y Omán, y varios de sus miembros figuran entre los principales exportadores mundiales de petróleo y gas.