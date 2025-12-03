Meloni reivindica el plan de Trump como "posibilidad real" para estabilidad y paz duradera

"Sabemos bien lo frágil que es la tregua y cuánto trabajo es necesario para convertir esta oportunidad en una realidad a largo plazo", dijo Meloni durante su intervención en la cumbre del Consejo de Cooperación de los Países del Golfo (GCC) en Baréin.

"Sigo convencida de que, para garantizar la seguridad y la estabilidad que Oriente Medio merece, debemos trabajar por una solución estructural basada en los dos Estados", añadió.

En este sentido, Meloni destacó que dicho acuerdo debe contemplar "el reconocimiento por parte de Israel del derecho de los palestinos a tener su propio Estado y el reconocimiento definitivo del derecho del Estado de Israel a existir y garantizar su seguridad".

Aunque reconoció que "no se trata de un camino fácil", Meloni expresó su confianza en que todos los líderes presentes desean lo mismo: "un futuro de paz, prosperidad y estabilidad".

"Ser capaces de centrarnos en el intercambio y no en los actos humanitarios, en la estrategia y no en la emergencia, en la estabilidad y no en la precariedad", añadió.

Meloni también abordó el tema del programa nuclear iraní y subrayó la necesidad de "un acuerdo creíble" con la plena participación de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) "para tranquilizar a la comunidad internacional".

En cuanto al terrorismo, pidió a los participantes en el GCC seguir trabajando juntos y abordó las "crecientes tensiones en Europa relacionadas con episodios de radicalismo islámico".

"En diversos contextos europeos asistimos cada vez más al fenómeno del separatismo islámico, es decir, a la no aceptación, por parte de algunas comunidades islámicas, de las leyes y costumbres de las naciones europeas", explicó la primera ministra italiana, quien reconoció que esto "genera tensiones que pueden socavar la cohesión social y alimentar la hostilidad hacia las minorías musulmanas en toda Europa".

"Es esencial trabajar juntos para construir caminos compartidos destinados a evitar el proselitismo fundamentalista en Europa, favorecer formas fructíferas de diálogo entre identidades diferentes y apoyar concretamente los procesos de integración", agregó.

Por último, Meloni subrayó que existe "un requisito previo" que debe ser igual para todos: "Cuando se elige vivir en un país extranjero, hay que aceptar sus leyes, su cultura y sus tradiciones para que la convivencia sea posible".

Durante su intervención, también hizo un llamamiento a una mayor cooperación entre el Mediterráneo, Europa y los países del Golfo, quienes, aseguró, "juntos pueden ser protagonistas de una mayor interconexión intercontinental".

"Esta visión nos obliga a ser socios naturales, y estoy convencida de que podemos ser un motor de cooperación, uniendo Oriente y Occidente, Europa y Asia, contribuyendo así a superar las divisiones", afirmó, e insistió en que la importancia del espacio compartido "está en constante crecimiento".

En cuanto a energía, Meloni abogó por una "nueva diplomacia energética" que promueva la cooperación entre Europa, África, Italia y el Golfo, con un enfoque "más pragmático y menos ideológico".