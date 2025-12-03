México presenta propuesta para reducir de manera anual la jornada laboral a partir de 2027

Así lo indició Marath Bolaños, secretario de Trabajo, en la conferencia de prensa presidencial al detallar que durante casi cinco meses se realizaron más de 40 foros y mesas de trabajo con la participación de más de 2.000 representantes.

El funcionario sostuvo que la evidencia internacional demuestra que “el reducir la semana laboral trae beneficios no solo para las y los trabajadores, sino también para las unidades económicas y para la economía en general”.

Enumeró, en este sentido, mejoras en la productividad, la cohesión social, la salud y el equilibrio entre vida personal y laboral.

La iniciativa establece que la jornada de 40 horas quedará definida en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, sin que ello implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, y también prohíbe que menores de edad trabajen horas extra.

La implementación será gradual: una reducción de dos horas por año a partir de 2027 hasta alcanzar las 40 horas en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

Bolaños explicó que la reforma también fija límites: “La suma entre las horas ordinarias de trabajo y las extraordinarias no podrán superar en ninguno de los casos las 12 horas en un día”.

Las horas extra seguirán siendo voluntarias, pagadas al doble —o al triple en los primeros cuatro casos— y sin formar parte de la jornada ordinaria.

Además, los empleadores deberán llevar un registro del uso de horas ordinarias y extraordinarias para seguimiento y verificación.

El secretario afirmó que la medida “le devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores” y anunció que la iniciativa será enviada para su análisis y aprobación al Congreso de la Unión durante 2026.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó que el dictamen es producto de un acuerdo amplio y enfatizó que la gradualidad es clave para dar certidumbre a las empresas.

“El trabajo que se hizo (…) llegó este resultado de hacerlo de manera gradual. En 2026 las empresas harán las adecuaciones necesarias para garantizar que en 2027 sea la jornada de 46 horas y así sucesivamente hasta llegar al 2030, que ya sería de 40 horas”, explicó.

Añadió que esta reducción no representa un costo adicional significativo para el sector privado.

El presidente del Congreso del Trabajo, Reyes Soberanis Moreno, celebró el cumplimiento del compromiso presidencial y reconoció el proceso de diálogo.

Soberanis afirmó que los trabajadores “no solo respaldan” la reforma, sino que “también la defenderán”, y llamó a trabajar junto con el sector empresarial en su implementación para evitar impactos negativos.

“Tenemos propuestas concretas para cada sector y para cada tipo de empresa”, subrayó, y reiteró el compromiso del Congreso del Trabajo con el desarrollo integral del país.

“Tenemos el reto de construir un país con justicia social”, concluye.