Milei le gana al peronismo la primera minoría en Cámara de Diputados, a mitad de mandato

"Primera minoría confirmada”, escribió Milei en su perfil de la red social X, al responder a un mensaje del jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, que comunicaba la incorporación del diputado Francisco Morchi a sus filas.

El logro obtenido, tras arduas negociaciones parlamentarias, otorga al oficialismo el control de comisiones estrátegicas y fortalece a Milei para sacar adelante las reformas anunciadas para la segunda parte de su mandato, entre ellas cambios en el régimen laboral, tributario y penal.

Con el traspaso de Morchi, que integraba el bloque Encuentro Federal y responde al gobernador de Entre Ríos, al bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA), confirmado en las horas últimas, la bancada de Milei se convirtió en la más numerosa de la Cámara Baja, con 95 diputados.

La primera minoría de Diputados le correspondía hasta el martes al bloque peronista, que tras la ruptura de tres diputados que responden al gobernador de la provincia de Tucumán, Raúl Jalil, quedó con 93 escaños.

En los comicios legislativos del pasado 26 de octubre LLA obtuvo una victoria del 40,6 %, casi siete puntos por delante del frente peronista Fuerza Patria.

El triunfo robustecerá el peso de la fuerza oficialista a partir del 10 de diciembre, cuando se concrete el recambio parlamentario al renovarse un tercio del Senado -integrado en total por 72 miembros- y la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados -que tiene 257 curules en total-.

A la luz del resultado electoral, LLA -un partido creado hace tan solo cuatro años- debía pasar de sus actuales seis asientos en la Cámara Alta a diecinueve, mientras que en la Cámara de Diputados debía escalar de 44 a 80.

Sin embargo, a partir del 10 de diciembre los bloques de LLA en el Congreso serán más numerosos aun, pues, desde la celebración de los comicios, varios legisladores de Propuesta Republicana (Pro) y de otros partidos, que hasta ahora se habían comportado como aliados del Gobierno, se han pasado directamente a las filas del oficialismo.

Los diputados que obtuvieron sus bancas en las elecciones de octubre prestarán juramento este miércoles, mientras los senadores elegidos lo hicieron el pasado 28 de noviembre.

Los mandatos de los parlamentario en mención se iniciarán formalmente el 10 de diciembre, día en que Milei cumplirá dos años al frente del Ejecutivo argentino.