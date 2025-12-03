Negociadores ucranianos se reunirán con asesores de seguridad europeos hoy en Bruselas

Después de la reunión de Bruselas, Umérov y Gnatov tienen previsto viajar a EE.UU. para reunirse allí con emisarios del presidente Donald Trump, agregó Zelenski sobre los próximos pasos en el proceso de negociaciones separadas a dos bandas con ucranianos y rusos que impulsa la Casa Blanca para intentar poner fin a la guerra.

Las reuniones anunciadas por Zelenski tienen lugar después de que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieran el martes en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin.