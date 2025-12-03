Nicaragua entrega a varios municipios 248 equipos y maquinarias comprados a Bielorrusia

El lote está compuesto por 93 camiones volquetes, 62 cisternas de agua, 58 cargadores frontales y 35 camiones recolectores de basura, dijo el ministro de Transporte e Infraestructura de Nicaragua, general en retiro Óscar Mojica, durante el acto de entrega en Managua.

Con ese segundo lote se completan 376 maquinarias, de un total de 712 que las autoridades tienen previsto entregar, explicó el funcionario, que anunció que el resto, 336 equipos, serán entregados durante el primer trimestre del 2026.

"Este segundo lote de maquinarias impactará significativamente en el desarrollo de las economías municipales, pues les permitirá penetrar con obras de infraestructura en zonas de alto potencial productivo y de gran alto valor para el desarrollo local, contribuyendo a la expansión de la agroindustria, el turismo, el comercio y la producción agropecuaria", destacó el ministro Mojica.

Con esos equipos y maquinarías se brindarán servicios en 139 municipios de Nicaragua para impulsar las labores de construcción de caminos rurales y calles de la red vial, así como el mantenimiento de carreteras, limpieza y caminos municipales, continuó.

Por su lado, el asesor presidencial para la promoción de inversiones, comercio y cooperación internacional, Laureano Ortega Murillo, agradeció a Bielorrusia por "abrirnos los brazos para esta cooperación fraterna, solidaria, enmarcada en un trato igualitario, respetuoso, sin condiciones y beneficio de ambos pueblos y gobiernos".

Durante el acto, el embajador de Bielorrusia en Managua, Vitali Barchuk, dijo que su país considera la cooperación con Nicaragua como una de las "más importantes" de su política exterior en la región de América Latina y Centroamérica.

“Gracias a las relaciones tradicionalmente amistosas, la cooperación entre nuestros países se viene desarrollando de manera constante desde hace más de 30 años y se ha vuelto especialmente activa en los últimos años", afirmó.

En mayo pasado, Nicaragua y Bielorrusia firmaron en Managua un convenio de crédito para la adquisición de esas maquinarias y una serie de acuerdos de cooperación en materia comercial y económica.

El convenio de crédito, por un monto no revelado, fue suscrito entre el Banco de Desarrollo de Bielorrusia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua para el suministro de maquinarias de empresas bielorrusas al país centroamericano.

Además se firmó una hoja de ruta para el desarrollo de la cooperación entre los bancos de Bielorrusia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua; el plan integral de desarrollo para la cooperación bilateral entre Nicaragua y Bielorrusia para el periodo 2025-2030; y el protocolo de la cuarta sesión de la Comisión Mixta.