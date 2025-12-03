Nubank solicitará la licencia de banco en Brasil

El anuncio se produce cinco días después de la publicación de una decisión del Banco Central que prohibió a las nuevas instituciones financieras llamarse 'banco' si no tienen licencia para operar como tal.

Nubank afirmó en un comunicado que la solicitud de la licencia para operar como banco no causará "cualquier impacto" a sus 110 millones de clientes en el país, no implicará nuevas exigencias adicionales de capital y liquidez, y le permitirá mantener su nombre.

El neobanco, fundado en 2013, tiene actualmente licencias para operar como institución de pagos; como sociedad de crédito, financiación e inversión, y como corredora de bolsa.

La empresa fundada por el colombiano David Vélez también tiene operaciones en México y Colombia, y acaba de solicitar una licencia para operar en Estados Unidos como banco nacional.

