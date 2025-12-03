Oficialista Fernández lidera intención de voto en Costa Rica, donde hay 45 % de indecisos

La encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica indica que, entre las personas resueltas a votar, hay un 45 % de indecisos sobre cuál candidato escoger.

Mientras que la candidata del oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) alcanza un 30 %, aún sin llegar al 40 % necesario para ganar en primera ronda.

Según la encuesta, ninguno de los restantes diecinueve aspirantes se acerca a Fernández, pues es seguida de lejos por Álvaro Ramos, del Partido Liberación (PLN, socialdemócrata), con un 8 %; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio (FA, izquierda), con un 5 %; y Claudia Dobles, de la Coalición Alianza Ciudadana (CAC, centro-izquierda), con un 4 %.

Los demás candidatos obtienen porcentajes de un 1 % o menos.

Fernández, exministra de Planificación de actual Gobierno de Rodrigo Chaves, se ha presentado ante el electorado como la "heredera" del mandatario y la representante de la "continuidad", y en su nómina de candidatos a diputados abundan exfuncionarios de Chaves.

La encuesta también arrojó el resultado de que el tema de la seguridad es la principal prioridad de los ciudadanos para escoger a su candidato (42,4 %), seguido por el empleo (13,3 %), la lucha contra la corrupción (7,5 %), la educación pública (7 %) y el costo de la vida (4,6 %), entre otros.

Costa Rica ha experimentado en los último años cifras históricas de homicidios, que las autoridades atribuyen en un 70 % a las disputas entre bandas narcotraficantes.

El próximo 1 de febrero, 3,7 millones de electores estarán convocados a las urnas para escoger al presidente y a los 57 diputados del Poder Legislativo para el periodo 2026-2030.