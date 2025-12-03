Oposición venezolana en España incide en la vía pacífica al margen de la presión de Trump

"Nuestro interés es que se dé una transición ordenada atendiendo el mandato que emitimos los venezolanos el 28 de julio (elecciones presidenciales de 2024), pero es el régimen el que tiene que tomar la decisión de cuánto está dispuesto a resistir", comenta a EFE el coordinador en España del movimiento que lidera Machado, Vente Venezuela, y de la coalición opositora Comando con Venezuela, José Antonio Vega.

Y apostilla: "Cuanto más se prolongue, será peor para ellos (los chavistas en el poder) en cuanto a sus opciones y garantías".

"Aquí no se trata de negociar -precisa- una mejora en las condiciones del cautiverio, se trata de obtener nuestra libertad y los venezolanos estamos determinados a ello".

Considera que es "un régimen que ha hecho demasiado daño no solo en Venezuela y tiene que ser desmantelado; y si al final tiene que ser por la fuerza, pues será por la fuerza -advierte-, porque es la opción que ellos buscaron".

"No quiero especular sobre las acciones -indica- que lleva adelante la administración de la Casa Blanca, las deciden ellos, las dirigen ellos. Pero está claro que el enfoque que le están dando a este grupo (el chavismo) autócrata y criminal que usurpa el poder en Venezuela es de carácter criminal y no político; y, como tal, ellos están haciendo esas acciones con esta presión militar tan importante".

La administración Trump y la mayor parte de la comunidad democrática internacional coinciden en "ya no ver el problema de Venezuela desde el ámbito de la política, sino más bien como un asunto de índole criminal" que trasciende a Venezuela.

A su vez, el exacalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma recuerda la lucha democrática de 26 años y cómo el proceso electoral presidencial de 2024 fue liderado por Machado desde la oposición, que denunció un "fraude masivo" en el triunfo oficial de Maduro.

"Y por eso le dieron el Premio Nobel de la Paz -justifica-, porque es una manera de reconocer el espíritu cívico y pacifista" de Machado, que "no se salió del carril democrático". Fue inhabilitada para ser candidata, pero se colocó al frente de la campaña de Edmundo González como candidato de la coalición electoral opositora.

"Es decir, que esa es la ruta por la que respondemos nosotros", según Ledezma, y lo que hagan las fuerzas norteamericanas "depende de sus mandos naturales".

Cree Vega que existe verdaderamente un "resquebrajamiento" del aparato que sostiene a Maduro, lo que hace "más creíble" su final, pero "con mucha prudencia" sobre cuándo.

Según Ledezma, "ese régimen está caído", pues "nunca antes" había un pueblo tan unido por el cambio: "Esperamos que, en cualquier momento, ese régimen termine por admitir que está usurpando los poderes públicos y que tiene que dar paso al Gobierno de transición".

Y piensa que, cuando Maduro apela a la Corte Penal Internacional contra EE.UU., ocurre como con los mafiosos: "Tratan de salvar su pellejo, de poner a salvo su pescuezo y dejan a los demás enredados con las responsabilidades".

Con el lema "El Nobel (de la Paz) es nuestro", Machado ha convocado una marcha internacional "por la paz y la libertad" el próximo sábado, 6 de diciembre.

Está prevista en más de cien ciudades de una treintena de países, de América y Europa principalmente, antes de la entrega del premio el 10 de diciembre en Oslo.

"Como bien ha dicho ella -recuerda Vega-, es un premio que trasciende a más de una persona, es un premio a una causa, a los treinta millones de venezolanos" y todos los que apoyan la libertad de Venezuela.

¿Y será posible que Machado pueda salir del país para recogerlo? Ledezma se muestra esperanzado: "Es lo que deseamos todos los días, que pueda estar. No es un sueño, sino una seria posibilidad"; de esa mujer "valerosa" se puede esperar "siempre lo mejor".

Es el deseo de Machado, coincide Vega, pero "solo Dios sabe lo que va a suceder", admite. Habrá una amplia representación venezolana y ella estará presente de una manera u otra.