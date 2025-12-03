Países del Sudeste Asiático incorporan restricciones a importaciones porcinas de España

El departamento de Inspección Veterinaria y Cuarentenas de Tailandia dijo este miércoles a EFE que ha suspendido de forma "inmediata" las importaciones hasta que se erradiquen los focos.

"No se permiten importaciones cuando brotes ocurren en los países de origen, y esta permanecerá hasta que España declare que la enfermedad ha sido erradicada", añadieron desde el citado departamento.

"Cualquier petición de importar cerdo de España durante este tiempo será rechazada", indicaron.

La medida aún debe ser publicada en la Gaceta Real del país, si bien, según este departamento, ya se ha llevado a la práctica.

Su caso se incluye en la última actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España, que indica que Tailandia suspende importaciones de carne y productos cárnicos de porcino y semen de porcino.

La lista recoge también que Malasia hace lo mismo con la carne refrigerada o congelada de porcino, además de productos cárnicos de porcino y cerdos vivos. Consultadas por EFE, las autoridades malasias no se han pronunciado por el momento.

Vietnam, que vivió un brote de peste porcina que impactó con severidad a su sector ganadero entre 2018 y 2019, ha suspendido las importaciones de cerdos para reproducción y semen de porcino; Singapur, los hemoderivados porcinos para consumo humano; y Filipinas el semen de porcino y cerdos para reproducción.

Desde hace días China veta la entrada, desde toda España, de hemoderivados de porcino y "petfood" de origen porcino, si bien solo ha suspendido la entrada de carne y productos cárnicos procedentes de la provincia de Barcelona.

En Japón, el Ministerio de Agricultura, Bosques y Pesca indicó este martes a EFE que el país asiático no reanudará la importación de productos porcinos procedentes de España hasta que sus autoridades le comuniquen la adopción de medidas para abordar la presencia de peste porcina africana en la península.

Por su parte, Corea del Sur suspende la importación de carne, productos cárnicos, tripas, pieles de porcino y forrajes desde toda España. Sri Lanka tampoco importará carne y productos cárnicos del animal.

El Ministerio de Agricultura español elevó la víspera a nueve los casos de jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en Barcelona (noreste de España), donde decenas de efectivos rastrean sobre el terreno la 'zona cero' del brote para evitar que el patógeno, que es muy resistente, se pueda extender.

La peste porcina africana es una enfermedad vírica hemorrágica, altamente contagiosa, que afecta a los cerdos domésticos y a los jabalíes, y no se transmite a los humanos. No existe actualmente una vacuna contra la PPA, aunque sí hay varias investigaciones en desarrollo.