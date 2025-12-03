Pakistán celebrará una nueva licitación por la aerolínea estatal PIA tras fracasar en 2024

"La licitación de PIA se realizará el 23 de diciembre de 2025 y será transmitida en vivo por todos los medios", dijo en un comunicado la Oficina del primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

El año pasado, el consorcio inmobiliario local Blue World City fue el único postor por la aerolínea.

Presentó una oferta de 10.000 millones de rupias paquistaníes (36 millones de dólares) por el 60 % del accionariado de la firma, muy por debajo del precio mínimo que había fijado la Comisión de Privatización de este país asiático, que había estimado la operación en 85.030 millones de rupias (303 millones de dólares).

El Gobierno de Pakistán anunció entonces la cancelación del proceso.

En noviembre de este año, Sharif dijo que Islamabad privatizará el 75 % de las participaciones de PIA y que la licitación se llevará a cabo entre cuatro grupos de inversores preseleccionados.

"El proceso de privatización avanza sin problemas para restaurar la identidad perdida de PIA y alinear la aerolínea nacional a los requerimientos modernos", dijo el primer ministro.

A lo largo de las últimas décadas, los sucesivos gobiernos de Pakistán han intentado privatizar PIA para reformar la aerolínea, que ha acumulado más de 2.800 millones de dólares en pérdidas y se ha convertido en una carga importante para el presupuesto nacional.

En abril de este año, la compañía registró por primera vez en 21 años una ganancia operativa, cifrada en 9.300 millones de rupias (33,4 millones de dólares).

Considerada en el pasado como una de las principales aerolíneas de Asia, PIA ha tenido que lidiar con una mala gestión crónica, con interferencias políticas, exceso de personal, creciente deuda y problemas operativos.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Reino Unido impusieron en junio de 2020 una prohibición a la compañía después de un escándalo de licencias de pilotos.

El veto de la UE y del Reino Unido se levantó a lo largo de 2025, y la compañía ha reanudado sus actividades con los países europeos.

El Gobierno de Pakistán ha ofrecido la privatización de PIA y de otras empresas estatales como parte de las reformas buscadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de un programa de rescate de 7.000 millones de dólares alcanzado en 2024.