Petro reitera invitación a guerrilla del ELN para "hacer la paz" y retomar diálogos

"Al ELN le digo, hermanos, hermanas (...) hagan la paz ya. No hay nada que esperar (...) Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie", expresó el mandatario durante un acto público en la región del Catatumbo, uno de los bastiones de la guerrilla.

El país debe "enseñar cómo se hace una paz, cómo nos podemos ayudar, cómo podemos construir producción y riqueza, cómo nos podemos amar, porque al final la ayuda no es más sino una expresión del amor", insistió Petro.

El Gobierno colombiano y el ELN reanudaron en noviembre de 2022 en Caracas los diálogos de paz, pero las negociaciones quedaron paralizadas en el primer semestre de 2025 tras nuevas acciones violentas atribuidas a esa guerrilla en el Catatumbo y otras zonas fronterizas con Venezuela.

El 24 de julio, Petro dio por rotas las conversaciones al cuestionar la falta de voluntad de paz del ELN. Pese al estancamiento, el presidente manifestó recientemente su intención de reiniciar los contactos y "probar la paz", en respuesta a mensajes del jefe negociador del ELN, alias Pablo Beltrán.

Según la organización Insight Crime, el ELN opera en al menos 231 municipios en 19 departamentos de Colombia y sus principales bastiones se encuentran en los departamentos de Chocó; Norte de Santander, donde está ubicado el Catatumbo, y Arauca, fronterizo con Venezuela.

Tres años después del lanzamiento de la política de 'paz total' de Petro, ningún grupo armado ilegal se ha desmovilizado, aunque ha habido avances con los Comuneros del Sur, a quienes el ELN considera una disidencia.

Además, siguen abiertos los diálogos con dos disidencias de las FARC: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).