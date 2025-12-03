Popular exgobernador de la región rusa de Jabárovsk pasará 25 años en la cárcel

"El Tribunal del distrito Bábushkinski de Moscú declaró culpable a Serguéi Furgal de los delitos imputados y dictó la sentencia definitiva de privación de libertad de 25 años en una penitenciaría de alta seguridad", señaló en Telegram la entidad.

Se trata de la causa penal referente a delitos económicos incoada en octubre de 2021 en contra de Furgal cuando ya llevaba año y medio recluido en un centro de detención de la capital rusa.

El exgobernador ya había sido condenado en 2023 a 22 años de cárcel por la primera causa penal abierta en su contra por su implicación en la organización de asesinatos e intentos de asesinatos.

Según la agencia rusa TASS la corte le sentenció hoy a 23 años de cárcel por los delitos económicos incluidos en la segunda causa penal, y como la legislación rusa no suma las condenas sino que las agrupa otorgando prioridad a la mayor, el Tribunal optó por imponer una sentencia final de 25 años.

Los investigadores del Comité de Instrucción establecieron que Furgal entre 2018 y 2020, siendo primero diputado de la Duma rusa y después gobernador de Jabárovsk, participó en la apropiación de recursos de Amurstal, la única acería del Lejano Oriente ruso.

Señalaron que el exgobernador se apropió de más de 2.000 millones de rublos (cerca de 28 millones de dólares) de MSP Bank y 8,7 millones de dólares de la compañía británica Metcorp.

El político accedió al puesto de gobernador de la región de Jabárovsk (Lejano Oriente ruso) tras las elecciones de 2018, en las que se impuso al candidato del partido oficialista Rusia Unida.

Previamente, durante 11 años ejerció de diputado en el Parlamento por el ultrancionalista Partido Liberal Democrático de Rusia.

Tras su detención en 2020, en Jabárovsk, la capital regional, se desataron una serie de protestas en las que participaron decenas de miles de manifestantes, quienes exigían la libertad del exgobernador o al menos un juicio justo en su propia ciudad.

Durante el proceso, Furgal denunció que había sido "presionado de modo ilegal" para lograr su confesión y un acuerdo previo al juicio, además de amenazas de inculpar a su exesposa y a su hijastra de estafa para, así, poder encarcelarlas, algo que calificó de "presión psicológica".