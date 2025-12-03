Presupuesto de Nicaragua de 2026 será de 5.324 millones de dólares, 22,8 % más que en 2025

El presupuesto para 2026, que contará con un superávit de 245,7 millones de dólares, es el más bajo entre los propuestos por los demás Gobiernos de los países de Centroamérica.

La Ley Anual del Presupuesto General de la República para 2026, presentado por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue aprobado de forma unánime por los 91 diputados que integran el Parlamento durante una sesión ordinaria celebrada en la sede del Poder Legislativo, en Managua.

El presupuesto de ingresos para 2026, por 5.324,3 millones de dólares, es mayor en un 22,8 % respecto al presupuesto aprobado inicialmente para 2025 (4.334 millones).

En tanto, el presupuesto de gastos para 2026, por 5.078,6 millones de dólares, es superior en un 20,7 % respecto al aprobado para 2025 (4.205,6 millones), con prioridad en la inversión pública, el gasto social, y la protección y la seguridad ciudadana.

El resultado de ingresos y gastos es un superávit presupuestario global de 245,7 millones de dólares, equivalente al 0,6 % del producto interno bruto (PIB) nicaragüense, de acuerdo con la información.

Para 2026, el Ejecutivo propuso aumentar el presupuesto a la Policía Nacional, al Ejército nicaragüense, y al Ministerio del Interior para garantizar la seguridad ciudadana y la defensa de la soberanía nacional, según el texto de la ley.

El Gobierno destinará un 10,6 % del gasto total del presupuesto para las funciones de orden público, seguridad ciudadana y nacional, así como defensa de la soberanía nacional e integridad territorial.

En 2025, el Ejecutivo sandinista destinó un 10,3 % del gasto total de su presupuesto para la defensa y la seguridad.

El presupuesto para 2026 fue elaborado sobre una previsión de un crecimiento de la economía nicaragüense de entre un 3 y 4 %, con una inflación del 2,7 %.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %.

El PIB nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria.

En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales.