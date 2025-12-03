Rebelo de Sousa alaba la sanidad pública y pide apoyarla a su salida del hospital

"Los portugueses, con todos los problemas que sabemos que tiene, deben al Servicio Nacional de Salud (SNS) una función inestimable y es por eso que dije muchas veces que es una gran conquista de la democracia que necesita ser alimentada, renovada y apoyada permanente", afirmó Rebelo de Sousa, de 76 años, a los periodistas en la entrada del hospital.

El mandatario salió por su propio pie y sonriente del centro, donde hizo unas declaraciones en las que aprovechó para dar las gracias a la dirección del hospital y sus trabajadores.

Elogió la competencia, dedicación y eficiencia de este centro público, que considera que es "prueba de la excelencia" del SNS.

El presidente portugués fue intervenido durante la noche del lunes de una hernia incarcerada después de que ingresara en el Hospital Universitario São João al sentirse indispuesto.

Este miércoles recordó que a lo largo de sus dos mandatos en la Jefatura de Estado siempre ha recurrido a la sanidad pública para tratarse.

Y explicó que esta vez ha tenido que ser operado por un problema, la tendencia a tener hernias intestinales, que es congénito y de familia, ya que su padre y su hija han sufrido alguna. De hecho, Rebelo de Sousa apuntó que esta es la cuarta hernia que le tienen que intervenir.

Durante su hospitalización ha recibido la visita de dirigentes del país como el primer ministro, Luís Montenegro, el presidente del Parlamento, José Pedro Aguiar-Branco, y el líder del Partido Socialista, José Luís Carneiro, y ha promulgado algunos decretos.

Ahora, cuando regrese al Palácio de Belém, sede la Presidencia de Portugal, anticipó que tiene más legislación pendiente de promulgar.

Sobre las visitas que tenía programadas este mes de diciembre a España y al Vaticano que han sido pospuestas por su operación, señaló que el viaje al país vecino será la primera semana de febrero, mientras que dependen de la disponibilidad del papa León XIV tener una audiencia a la hora marcar una nueva fecha en este caso.