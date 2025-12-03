Rolling Stone sitúa discos de Lafourcade y Kevin Kaarl entre los tres grandes en español

“Con ‘Ultra Sodade’, su nuevo disco de 13 canciones, el cantautor mexicano explora las distintas etapas de una ruptura amorosa con una sensibilidad desgarradora”, argumentó el medio musical sobre Kaarl (2000) a quien además considera como una de las “las voces más honestas del folk en español”.

En un año “supremamente interesante para la música” elaborada en la segunda lengua más hablada en el mundo por lanzamientos que superan a los millones de oyentes -como ‘Lux’ de Rosalía o ‘Debí tirar más fotos’ de Bad Bunny- también hay un lugar especial para “la orgánica calidez” de Lafourcade, describe la revista.

“Entre la dulce sabrosura de ‘El palomo y la negra’ y la melancolía de ‘Cómo quisiera quererte’, ‘Cancionera’ -con su artesanía del corazón-, se siente como un abrazo que reconforta mientras llega la lluvia”, sentencia la reseña sobre el más reciente trabajo musical de la cantautora laureada con más de 20 Latin Grammys.

Y resalta como una cualidad única del disco “la maternidad y la entrada a una nueva década” de la compositora, de 41 años, quien pronto se convertirá en madre.

En el número siete de la lista también se lee el nombre de la mexicana Silvana Estrada con ‘Vendrán suaves lluvias’, un álbum de estudio que traduce sus pensamientos más íntimos en diez canciones.

La lista elaborada por el medio estadounidense, en su versión en español, incluye otros proyectos musicales mexicanos como ‘Pa’l Cora – EP. 02’ de Christian Nodal; ‘Musas en mí’ de Arath Herce; ‘La montaña encendida’ del integrante de Café Tacvba, Meme del Real; ‘El show’ de Leonel García; ‘Indómita’ de Belinda y ‘Au’ de Paloma Morphy.

Esta selección tiene un amplio recorrido geográfico reconociendo la música de España, Puerto Rico, Colombia y Argentina.

Este último ocupa el primer lugar en la lista con la representación de Milo J, quien con 19 años y su disco ‘La vida era más corta’ ha sorprendido a las audiencias de todas las edades, especialmente por traer al micrófono la voz de Silvio Rodríguez y a la emblemática Mercedes Sosa (1935-2009).

De este país también se incluye ‘Novela’, el disco de 25 temas de Fito Paez.

Los ‘50 grandes álbumes de 2025’ en español de Rolling Stone es un repaso de "las grandes piezas que continúan haciendo gala de una enorme diversidad, mientras proyectan la música en este idioma a todo el planeta".