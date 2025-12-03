Rumanía compra a Turquía una corbeta por 223 millones para reforzar flota en el mar Negro

"Un nuevo buque en las Fuerzas Navales es un paso concreto que fortalece nuestra capacidad de defensa en el Mar Negro", indicó el ministro interino de Defensa, Radu Miruța, según un comunicado de su cartera.

La corbeta HISAR forma parte del programa de modernización naval rumano y está destinada a misiones de protección de infraestructuras marítimas críticas y patrulla cerca del litoral.

El anuncio coincide con una operación de los buzos militares rumanos especializados en artefactos explosivos que neutralizaron en el mar Negro un objeto que ponía en riesgo la navegación.

Tras analizar el objeto, determinaron que se trataba de un dron marítimo ucraniano del tipo 'Sea Baby', que fue destruido mediante una detonación controlada.

A finales de noviembre, Bucarest presentó su nueva Estrategia de Defensa Nacional para los próximos cinco años, en la que se señala la amenaza de Rusia y se pone como objetivo reforzar la posición de Rumanía en el mar Negro.

Rumanía, un país de 18 millones de habitantes vecino de Ucrania y ribereño del Mar Negro, dedica a Defensa el 2,2 % del PIB y está inmerso en una modernización de su Ejercito.