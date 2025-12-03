Salvini promete construir el puente de Mesina a pesar de las críticas y las sentencias

"El puente se hará porque millones de italianos lo esperan y se lo merecen. No es un capricho mío sino una obra prioritaria para la Unión Europea (UE)", dijo el también vicepresidente ultraderechista en una comparecencia parlamentaria sobre esta infraestructura.

El puente de Mesina, un proyecto para unir Sicilia con la región de Calabria (sur), en la 'punta de la Bota italiana', se ha planteado en varias ocasiones en el pasado pero Salvini lo ha convertido en su gran promesa al frente del Ministerio de Infraestructuras.

Sin embargo, aunque el inicio de las obras estaba previsto para después del verano, el Tribunal de Cuentas lo bloqueó el 29 de octubre al detectar algunos fallos en la documentación presentada.

Salvini afirmó que hará "lo posible" para construir el puente y que el Gobierno "sigue trabajando para cumplir" con las peticiones del Tribunal de Cuentas.

El portavoz del opositor Alianza Verde e Izquierdas, Angelo Bonelli, acusó al ministro de decir "tontadas" porque, dijo, "no es verdad que la UE haya pedido el puente".

Asimismo, le invitó a consultar a los italianos en un referéndum si de verdad quieren pagar con sus impuestos esta obra, en la que se prevé la inversión de unos 13.500 millones de euros públicos.

"Usted ha dicho que seguirá adelante. Nosotros haremos lo mismo y, de hecho, le informo de que ya hemos ilustrado sus acciones al Tribunal de Cuentas Europeo", amenazó Bonelli.

El plan aprobado por el Gobierno y adjudicado al consorcio Eurolink —liderado por la italiana Webuild, en la que la española Sacyr posee un 22,4%— contempla un puente colgante con un vano central de 3.300 metros, tres carriles por sentido, dos vías ferroviarias y torres de 399 metros de altura.

En las últimas semanas tanto en Messina como en la parte calabresa se están produciendo manifestaciones en contra de esta obra ya que temen su impacto medioambiental o su estabilidad al tratarse esta de una zona altamente sísmica y reclaman mejorar las infraestructuras viarias de estas regiones, de las más atrasadas de todo el país.

El diputado del opositor Movimiento 5 Estrellas y exministro de Medioambiente, Sergio Costa, con un pasado de investigador sobre crímenes medioambientales, reprochó a Salvini haber "contravenido" diez leyes con su proyecto y violado tres áreas protegidas.

"Me pregunto, ¿cómo habéis sido capaces de cometer tantos errores en un solo proyecto?", le reprochó.