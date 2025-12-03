San Francisco presenta la primera demanda pública en EEUU contra alimentos ultraprocesados

El fiscal metropolitano, David Chiu, denunció a una decena de gigantes alimentarios como Coca-Cola, Nestlé o Kellogg's, a los que acusa de saber que sus artículos enferman a la gente y, aun así, "continúan diseñando y comercializando productos cada vez más adictivos y dañinos para maximizar sus ganancias", indicó en un comunicado.

"La proliferación de alimentos ultraprocesados ​​en la dieta estadounidense se ha relacionado con una serie de graves problemas de salud, lo que supone costos incalculables en atención médica para los estadounidenses, así como para ciudades y estados de todo el país", agregó el escrito.

La Fiscalía define los ultraprocesados aquellos alimentos preparados para el consumo "que se han descompuesto, modificado químicamente, combinado con aditivos y luego reensamblado mediante técnicas industriales como el moldeo, la extrusión y la presurización".

"Las preocupaciones sobre la salud relacionadas con los alimentos ultraprocesados ​​no se limitan a la cantidad de calorías, grasas, azúcar, sal o carbohidratos consumidos. Los alimentos ultraprocesados ​​en sí mismos causan riesgos únicos para la salud. Los altos niveles de procesamiento alteran la estructura física y química de los alimentos y la forma en que se digieren", indicó el texto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La acción legal presentada ante el Tribunal Superior de San Francisco en nombre del estado de California se basa en múltiples investigaciones que han vinculado estos alimentos con la obesidad, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el deterioro cognitivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un estudio publicado el pasado agosto por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos señala que el aumento de la obesidad en EE.UU. por consumo de ultraprocesados "afecta desproporcionadamente a los latinos en comparación con los blancos no latinos".

"La inmigración y la aculturación se han asociado con cambios alimentarios poco saludables entre los inmigrantes latinos, un fenómeno conocido como aculturación alimentaria", señala el documento.

Los productos ultraprocesados constituyen además el 70 % del suministro de alimentos estadounidense, según datos de The New York Times.

Los fabricantes de alimentos ultraprocesados son considerados un grupo de presión importante en EE.UU., cuya escala y estrategias se comparan con las de las tabacaleras o la industria del alcohol.