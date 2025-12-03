Senadores presentan nueva resolución para bloquear los ataques de Trump contra Venezuela

Los cuatro senadores que lideran la iniciativa - los demócratas Chuck Schumer, Tim Kaine y Adam Schiff y el republicano Rand Paul - ya presentaron una resolución en esta línea pero fue bloqueada por la mayoría de los republicanos de la Cámara Alta.

Kaine y Schiff también lideraron una medida contra los ataques a supuestas lanchas del narcotráfico que desarrollado la Administración de Trump en aguas del Caribe y del Pacífico Oriental, que tampoco consiguió ir más allá.

Esta vez, los legisladores presentaron una resolución de poderes de guerra, una ley federal de 1973 destinada a limitar la capacidad del presidente de Estados Unidos a entrar en una guerra sin el consentimiento del Congreso, a quien la Constitución le otorga expresamente el poder de declarar una guerra.

Este tipo de resoluciones tienen "carácter prioritario", según explicaron los senadores en un comunicado conjunto, y podrá someterse a votación en un plazo de 10 días.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin un debate público o una votación", afirmó el republicano Rand Paul.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó: "Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberar antes de ir a la guerra".

"Desde la fundación de nuestra República, la Constitución ha otorgado un poder claro y exclusivo al Congreso: el poder de declarar la guerra. Seamos claros: el Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela", afirmó el demócrata Schumer, líder de la minoría en el Senado.

Y añadió: "No hay nada de 'América primero' en enviar tropas estadounidenses al peligro para una misión que la Administración no puede justificar, no puede explicar y no tiene autoridad legal para iniciar".

Después de la campaña militar bajo el pretexto de acabar con la entrada de droga por mar a Estados Unidos, que según Trump ha reducido "en un 91 %", el mandatario advirtió que "muy pronto" empezarán con la ofensiva contra objetivos terrestres.

El Pentágono confirmó esta semana que se han llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas llanchas del narcotráfico ue han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al tráfico de drogas.