Sindicato mexicano respalda aumento del 13 % del salario mínimo y reducir jornada laboral

A partir de un comunicado difundido en redes sociales, la patronal mexicana aseguró que el acuerdo del Consejo Nacional de los Salarios (Consami) de ajustar el salario mínimo nacional de 278,8 pesos (15,27 dólares) a 315,04 pesos (17,26 dólares) puede "fortalecer el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal".

Explicó además que este incremento integra un Monto Independiente de Recuperación de 17,01 (cerca de un dólar) y un componente inflacionario del 6,5 %, "lo que permite que el salario mínimo cubra el 100 % de la línea de bienestar", la cual tuvo un valor de 9.519,82 mensuales (520 dólares) en octubre de 2025.

El documento también valoró el aumento diferenciado en la frontera norte de México, que ascenderá a 440,87 pesos (25,15 dólares) por encima de los 419,88 pesos actuales (23 dólares).

"Esta medida evita distorsiones en el mercado laboral", señaló la Coparmex, tras apuntar que en esta región el salario mínimo ya superaba la meta del Gobierno mexicano de alcanzar 2,5 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria, por lo que con el nuevo ajuste se rebasa en alrededor de 12 %.

Sobre el objetivo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alcanzar para 2030 un aumento nacional equivalente a 2,5 veces el valor de las canastas básicas, la patronal destacó la importancia de observar con detenimiento dicha ruta.

"Consideramos indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal", subrayó.

En cuanto al acuerdo para incorporar a la Constitución del país la jornada laboral de 40 horas semanales, cuya implementación será gradual a partir de 2027, comentó que este "esquema progresivo permitirá que las empresas adapten sus procesos internos y preserven su competitividad, al tiempo que amplían el equilibrio entre trabajo y vida personal" para millones de personas.

También celebró que el acuerdo considere un "régimen extraordinario" de hasta 12 horas semanales, sin exceder las cuatro horas por día y en no más de cuatro jornadas, ya que dicha ruta permite una transición con "certidumbre jurídica" paras las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

El posicionamiento por parte de la Coparmex se da luego de que Sheinbaum anunciara en su conferencia de prensa de este miércoles un aumento del 13 % al salario mínimo, así como los lineamientos de la iniciativa para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas de manera gradual, de 2027 a 2030.