Tailandia levanta la prohibición de venta vespertina de alcohol tras 53 años de veto

A través de una Gaceta Real, el Gobierno decretó el fin de la medida, que consistía en un veto comprendido entre las 14:00 y las 17:00 horas y que fue instaurado en su momento para prevenir que los funcionarios bebieran alcohol en horas de trabajo.

En febrero pasado, el Ejecutivo encargó a las carteras de Salud, Interior y Turismo revisar esta regulación, que también contempla prohibiciones de venta durante cinco días especiales del calendario budista al año.

En esa oportunidad, el entonces ministro de Interior y actual primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, dijo que revisarían esta política con el objetivo de estimular la economía y crear empleos.

Las autoridades confirmaron en mayo su intención de suavizar las restricciones, permitiendo desde entonces la venta durante festividades budistas en aeropuertos, hoteles y zonas de atracción turística, entre otros lugares.

El Gobierno ya consideraba desfasada la prohibición durante días budistas, la religión mayoritaria en el país y cuyo quinto precepto consiste en abstenerse de consumir productos tóxicos, como serían los licores.

Tailandia, el país más visitado del Sudeste Asiático, también toma esta medida para impulsar el turismo, con el objetivo de superar su récord prepandémico de 2019, cuando recibió a 39,8 millones de extranjeros, tras lo cual ha intentado recuperar el mercado, con especial foco en el turismo chino, su principal fuente de visitantes.