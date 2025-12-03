Taiwán afirma estar dispuesto a restablecer relaciones diplomáticas con Honduras

Con el 70 % escrutado, el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, acumula 893.718 votos (40,16 %) frente a su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional, que obtiene 883.639 sufragios (39,7 %).

Ambos políticos se mostraron favorables durante la campaña electoral a volver a establecer relaciones diplomáticas con Taiwán, suspendidas en marzo de 2023 durante el Gobierno de Xiomara Castro, y a fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Lin manifestó este miércoles que Honduras está todavía en proceso de escrutinio tras las elecciones presidenciales del domingo pasado y que Taiwán "seguirá de cerca la situación" del país centroamericano.

El canciller isleño agregó que Taipéi mantiene una "actitud abierta" y que "negociará activamente" con el futuro presidente electo sobre las relaciones bilaterales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras la ruptura de relaciones con Honduras y Nauru (2024), Taiwán tan solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El espacio internacional de Taiwán se ha visto seriamente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control.