Taiwán revoca permiso de residencia a ciudadana china que abogaba por "unificación armada"

Qian Lin, una trabajadora de Asus casada con un ciudadano taiwanés, perdió su identificación local y su registro familiar en agosto después de que los agentes comprobaran que gestionaba una página en redes sociales a favor del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), donde se promovía el uso de la fuerza contra Taiwán, indicó la Agencia Nacional de Inmigración (NIA).

Según el organismo, que el lunes notificó formalmente a Qian la revocación de su permiso de residencia, las actividades de la mujer fueron consideradas perjudiciales para la seguridad nacional o el orden social, lo que viola las normas que regulan la residencia de los cónyuges chinos en Taiwán.

A pesar de la decisión, Qian publicó este martes un mensaje en redes sociales en el que pedía darle al Partido Comunista Chino (PCCh) una "oportunidad" para gobernar Taiwán.

En respuesta, la ministra taiwanesa del Interior, Liu Shyh-fang, aseguró este miércoles que si bien Taiwán es un "lugar de libertad, legalidad y democracia", nadie puede "pisotear" la dignidad de las leyes isleñas.

"Si ella -Qian Lin- piensa de ese modo, entonces puede volver a China continental, no necesita venir a Taiwán", manifestó la funcionaria, en declaraciones recogidas por CNA.

La revocación del permiso de residencia de Qian llega nueve meses después de que el presidente taiwanés, William Lai, anunciara un conjunto de iniciativas para frenar las operaciones de influencia de la República Popular China, a la que calificó como una "fuerza externa hostil" contraria a los intereses de Taiwán.

Entre las medidas propuestas por Lai figuraban un mayor escrutinio de las visitas de ciudadanos chinos a la isla, así como el endurecimiento de los procesos de naturalización e integración, que, según el mandatario, "deben tener en cuenta criterios de seguridad nacional".

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada tajantemente por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de taiwaneses pueden decidir su futuro político.