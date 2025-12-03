Tras un año del asesinato del CEO, caso Mangione avanza en medio de un ferviente 'fandom'

El joven, de 27 años, se declaró inocente de los cargos por el homicidio, que podrían costarle la pena de muerte, mientras a sus audiencias acuden decenas de mujeres para mostrarle su apoyo incondicional.

Los casquillos de bala abandonados en la escena del crimen estaban inscritos con las palabras: "negar", "defender" y "deponer", indicando así el odio hacia la industria de los seguros médicos en Estados Unidos, que es el único país desarrollado que no ofrece atención médica universal.

El joven, que proviene de una familia rica, fue a una prestigiosa escuela privada y universidad.

Tuvo una lesión de espalda y una posterior cirugía de fusión espinal en 2023, pero los informes sugieren que la cirugía pudo haber sido deficiente, lo que le provocó dolor persistente y complicaciones.

La Policía tardó cinco días en detener al sospechoso, quien consiguió ocultar su identidad hasta el último minuto e incluso supuestamente escondió en Central Park una mochila llena de dinero del Monopoly.

El acusado fue detenido en un McDonald's de Pensilvania después de que la gerente del restaurante llamara al servicio de emergencias para avisar de que había una persona en su establecimiento del que "otros clientes sospechaban" que se parecía al sospechoso, pese a que lo único que se le veían eran "las cejas".

El acusado ahora se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y este año se ha declarado inocente de los cargos estatales relacionados con el homicidio —de ser declarado culpable, podría enfrentar entre 25 años y cadena perpetua— y también de los federales, por los cuales podría enfrentarse a la pena de muerte.

Ninguno de los dos juicios ha sido programado aún.

Además, Mangione tiene otro caso abierto en Pensilvania, mientras que un juez de Nueva York dictaminó este año que las pruebas no demostraban que hubiera cometido un acto terrorista al asesinar presuntamente a Thompson, de 50 años.

Coincidiendo con el aniversario del asesinato, Mangione está asistiendo esta semana a una audiencia de varios días vestido con trajes, donde el equipo legal del detenido busca suprimir cualquier evidencia encontrada en una mochila, incluyendo el arma, el cargador y sus escritos, que revelan su detallado razonamiento antes del tiroteo, según consta en una presentación judicial previa.

La defensa también solicita la supresión de cualquier declaración que Mangione hiciera a las autoridades después de su arresto el 9 de diciembre en Pensilvania, hasta el 19 de diciembre, cuando fue extraditado a Nueva York.

Desde que se revelaron las primeras fotos de Mangione se creó un club de fans que admiraban al joven tanto por su causa como por su aspecto físico.

Además de memes de fotos de Mangione sin camiseta, las redes se llenaron de todo tipo de merchandising desde velas que le ilustran como un santo hasta camisetas con el mensaje de 'Free Luigi' (Liberar a Luigi) con su cara o con la del personaje del fontanero bigotudo del videojuego 'Super Mario Bros.', que también se llama Luigi.

Una campaña ha recaudado 1,4 millones de dólares para el fondo de defensa legal de Mangione, con una donación media de 15 dólares, y el detenido ha recibido en la cárcel más de 6.000 cartas.

Esta semana, decenas de seguidores de Mangione, en su mayoría chicas jóvenes, han hecho colas de horas durante la gélida madrugada para poder entrar en la sala de la corte de Nueva York donde se celebra la audiencia estatal.

Muchas fueron con vestidos verdes -igual que el personaje del videojuego- y otras optaron por ir con camisetas con mensajes como: "Sin orden judicial, no es un registro. Es una violación. Luigi Mangione tiene derecho a un juicio justo".

Pero también protestan personas en contra del joven, aunque en menor medida, como fue el caso del artista Scott Lo Baido, que en abril fue con su estatua 'Deep Fried Luigi' (Luigi Frito) a las escalinatas del tribunal neoyorquino para decir que está a favor de que Mangione reciba la pena capital.