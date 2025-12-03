Un heredero de Hermès reclama a LVMH y a su patrón 14.000 millones de indemnización

Los medios de comunicación franceses indican que Nicolas Puech, de 82 años, ha lanzado este procedimiento por lo civil contra LVMH y Arnault (76 años), que llegó a acumular una participación del 23 % de Hermès en el que fue uno de los mayores duelos entre empresas francesas.

La demanda dio lugar a una audiencia el pasado 20 de noviembre en el Tribunal Judicial de París, de la que informó en primer lugar el diario Libération sobre la operación de LVMH para tomar el control de Hermès en 2010 y que se saldó con un fracaso y con una sanción para el primero de 8 millones de euros impuesta por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) por ocultar información al mercado.

Puech, que tenía un paquete de 6 millones de títulos de Hermès, delegó durante una veintena de años su gestión en un consejero financiero, Eric Freymond, contra el que se querelló con una demanda presentada en diciembre de 2023, por haber abusado de su confianza.

En concreto, reprochaba a ese consejero financiero, fallecido el pasado mes de julio, haber transferido de forma oculta a LVMH sus titulos, valorados actualmente en unos 14.000 millones de euros mediante una serie de montajes.

Su demanda va ahora dirigida contra el patrón de LVMH, que ha afirmado siempre que no tenía conocimiento de que esos títulos le habían sido sustraídos a su propietario.

El caso es que tras la batalla bursátil y llegar a un acuerdo con Hermès, los revendió y obtuvo entonces una plusvalía de 3.800 millones de euros.