Un mapache se emborracha en una tienda de licores de EE.UU. y se desmaya en el baño

Un oficial del Departamento de Protección Animal del condado de Hanover, al norte de la ciudad de Richmond, encontró al animal tirado junto al inodoro el pasado sábado en la mañana, después de recibir una llamada de la tienda.

Fotografías distribuidas por las autoridades muestran un pasillo del establecimiento con más de una decena de botellas de alcohol tiradas en el suelo, algunas rotas, y varios charcos. Otra imagen muestra al mapache durmiendo en el baño entre el inodoro y la papelera.

"El oficial Martin aseguró a nuestro bandido enmascarado y lo transportó al refugio para ponerse sobrio antes de ser interrogado", bromeó la agencia en un comunicado publicado en Facebook.

"Después de unas horas de sueño y sin signos de lesión (que no sean tal vez una resaca y malas decisiones de vida), fue liberado a salvo de vuelta a la naturaleza, con la esperanza de que haya aprendido que el allanamiento de morada no es la respuesta", agrega la nota.

El Departamento de Protección Animal de Hanover opera un refugio para el cuidado especializado de animales sin hogar.

El mapache es un animal de bosque que habita cerca de ríos, aunque ha aprendido a vivir también en áreas urbanas.