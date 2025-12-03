Una candidata a las elecciones locales en Miami Beach es la hija de un asesino en serie

Pardo Pope, abogada especializada en derecho de familia y registrada como republicana, fue una de las dos aspirantes que más votos recibió en las elecciones del pasado noviembre junto a Mónica Matteo-Salinas.

El proceso electoral en Florida ha puesto en primer plano el pasado de Pardo Pope, quien es hija de Manuel Pardo, exoficial de policía que asesinó a nueve personas en la década de los años 80 y quien fue ejecutado en 2012.

Según medios locales, Manuel Pardo idolatraba a Adolf Hitler y dejó recortes de periódicos que detallaban sus crímenes, recuerdos nazis y un perro tatuado con una esvástica.

Aunque su hija se refirió a él como un "héroe" en redes sociales un año después de su muerte, se ha distanciado durante la campaña de los actos de su padre.

"No he ocultado quién soy. Desde el principio, me he presentado como Monique Pardo Pope. Mi mundo se volcó cuando tenía cuatro años por las acciones de mi padre. Lo que hizo fue terrible, y perdí a mi padre como resultado", escribió en un comunicado.

"Cada día, mi corazón es pesado sabiendo que mi padre no solo destruyó mi vida, sino que también causó dolor y sufrimiento a muchas otras personas. Ninguna niña de cuatro años debería haber tenido que soportar esto", agregó.

Manuel Pardo fue ejecutado en 2012 por asesinar a nueve personas, en su mayoría relacionadas con el tráfico drogas, arguyendo que eran "parásitos" y "no tenían derecho a vivir".

Las autoridades vincularon a Pardo con los asesinatos cuando el acusado utilizó las tarjetas de créditos que había robado a las víctimas.

En su anuncio electoral, Pardo Pope se había limitado a informar de que venía de una familia cubana "que creía en el sacrificio profundo, el servicio al prójimo y la defensa de lo justo", y no reveló más información sobre su pasado.

Además de la segunda vuelta de las elecciones a la Comisión de Miami Beach, el 9 de diciembre también se celebra la segunda votación por la Alcaldía en Miami, donde el republicano Emilio T. González y la demócrata Eileen Higgings son los dos únicos candidatos en liza.