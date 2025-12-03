Unesco lanza iniciativas para la educación en Haití y Afganistán con financiación de la UE

"En tiempos de crisis, la escuela es un refugio que nunca debe fallar y el acceso a la educación es un derecho que debe garantizarse", señaló en un comunicado Jaled al Anani, director general de esta agencia de Naciones Unidas, algo que hay que garantizar "incluso en los contextos más frágiles".

En Haití, que vive "uno de los períodos más inestables de su historia reciente", la escalada de violencia y la agitación social han socavado las instituciones públicas y los servicios esenciales, "en particular la educación", detallaron las fuentes.

La iniciativa que ha presentado la Unesco para este país, con un apoyo de la UE de 3 millones de euros, será un nuevo programa en la región noreste del país destinado a reforzar las escuelas comunitarias.

Estos centros, apuntó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, "atienden a decenas de miles de estudiantes en zonas rurales, para garantizar su integración en el sistema educativo nacional y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad de la enseñanza".

En ese marco, la Unesco "fomentará la participación comunitaria y el diálogo entre familias, docentes y responsables de educación, ya que las escuelas son esos lugares únicos que apoyan la cohesión social y la confianza", y también colaborará con las autoridades nacionales para mejorar la recopilación de datos educativos.

En Afganistán, que como recordó esta agencia con sede en París "sigue siendo el único país del mundo en el que se prohíbe formalmente a las niñas y las mujeres acceder a la educación secundaria y superior", hay 2,2 millones de chicas privadas de la escolarización más allá de la primaria.

Además, el sistema educativo sufre por una insuficiencia de inversión cronificada y por los efectos de las crisis humanitarias de las últimas décadas.

Con 4,7 millones de euros, el nuevo programa de Unesco para este país buscará "ampliar las oportunidades económicas para la población afgana a través de la formación y el desarrollo de competencias" y beneficiará a unas 7.500 personas jóvenes y adultas.

"Adquirirán competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas, junto con formación práctica en áreas como la confección, producción láctea, avicultura y agricultura a pequeña escala, habilidades esenciales para acceder a empleos locales y generar ingresos en la economía doméstica", detalla el comunicado.