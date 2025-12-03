Venezolano y ecuatoriano detenidos en un operativo antinarcóticos en Ecuador

El operativo se realizó el martes en el interior del puerto, donde personal policial detectó la posible contaminación en un contenedor que estaba en un camión conducido por el ciudadano venezolano, ahora aprehendido.

En el interior del contenedor hallaron cuatro sacos de yute que contenían 197 paquetes tipo ladrillo que, sometidos a la Prueba Preliminar Homologada (PIPH), dieron positivo para cocaína.

El ciudadano ecuatoriano detenido era guardia de seguridad y, así como el venezolano, no registra antecedentes penales.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil (Guayas), y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.