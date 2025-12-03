Venezuela insiste en que EE.UU. había suspendido de forma "verbal" los vuelos de migrantes

Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, el canciller, Yván Gil, señaló que las autoridades estadounidenses "habían suspendido de manera verbal la ejecución de estos vuelos" y el lunes "lo solicitaron nuevamente", tras lo que, aseguró, el presidente Maduro, "sin dilaciones, aprobó" la reanudación de las operaciones.

El ministro de Exteriores dio estas declaraciones tras la llegada de un vuelo con 304 repatriados desde México y poco antes de que aterrizara un avión estadounidense con migrantes procedentes de Phoenix, Arizona.

Ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019, viven actualmente unas crecientes tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe cerca de Venezuela, pese a lo que continúan con el acuerdo migratorio.

Este martes, el Ministerio de Transporte venezolano dijo haber autorizado reanudar los vuelos de repatriación operados por la compañía estadounidense Eastern Airlines, tras recibir una solicitud de la Administración de Trump.

El sábado, Venezuela había afirmado que EE.UU. suspendió "de manera unilateral los vuelos de migrantes", después de que Trump advirtiera de que el espacio aéreo del país suramericano debía considerarse "cerrado en su totalidad", un mensaje que Caracas repudió "con absoluta contundencia".

No hubo, sin embargo, ninguna comunicación oficial desde Estados Unidos acerca de una posible suspensión de estos vuelos.

Las conexiones aéreas de Venezuela están limitadas por las cancelaciones temporales de vuelos comerciales tras las advertencias de las autoridades aéreas estadounidenses de sobrevolar el país petrolero y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

Gil afirmó este miércoles que, "más allá de las amenazas", las operaciones en el principal aeropuerto venezolano continúan con "normalidad".