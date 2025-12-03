Víctima vasca de atentado islamista regresa a Berlín con secuelas físicas y psicológicas

"He tenido la suerte de empezar a contar con ayuda psicológica una semana después. Al comienzo fue difícil, tenía miedo de salir a la calle, tenía miedo de todo. A día de hoy hay cosas que todavía son complicadas, todavía es difícil tomar un metro, salir de noche. Es complicado hacer vida social, sobre todo en invierno", dijo.

El regreso al trabajo ha sido imposible para él, que es nutricionista, a lo largo de todo el año.

"El tener que venir aquí me hizo sentir algo peor. En verano me sentía mejor. Pero ahora que oscurece temprano es más complicado porque está el recuerdo de que todo sucedió de noche", declaró.

Iker B. había llegado a Berlín y se había alojado en casa de una amiga. Al día siguiente, con ella y otro amigo, visitaron diversos lugares de la ciudad, varios museos y, cuando ya estaba oscuro fueron al Monumento a los judíos de Europa asesinados.

"Empezamos a caminar por la parte central del monumento, cuando llegamos al final dimos la vuelta y empezamos a caminar en la dirección contraria. De repente alguien me sujetó por detrás, me asusté pero no tuve tiempo de reaccionar y después noté el corte", primero en el cuello y después ya en el suelo en el mentón, explicó.

Después se levantó y empezó a correr. "No sabía si quien me había atacado me estaba persiguiendo o no. Pero detrás de mi oí ese grito, no se repetirlo exactamente, que significa Alá es grande", señaló.

El vasco alcanzó a decirle a su amiga que llamara una ambulancia. Vio cómo ella y otro acompañante hablaron con los policías que custodiaban la cercana embajada de EE.UU.

Otras personas, según él franceses de origen africano, le ayudaron. Luego se desmayó y de su primer despertar recuerda a una chica que le tocaba la cara y le decía que despertase.

"No sé en que momento oí una señora gritar", agregó.

Luego lo subieron a una ambulancia y alguien le dijo que no se preocupara, que no se iba a morir.

En el hospital uno de los médicos que lo operaron era venezolano y se comunicó con él en español. Después le diría que había tenido mucha suerte, ya que la primera cuchillada había sido "a tres o cuatro milímetros de la yugular y de la carótida".

Las secuelas físicas de las heridas todavía se notan, no tiene la misma movilidad en el cuello y en la cara. Si se cierra la cremallera de una chaqueta siente dolores.

También, dijo, los músculos faciales se cansan cuando habla mucho tiempo o cuando come, y cuando intenta sonreír el labio se desplaza hacia la derecha.

Iker B. está en tratamiento y se reúne con una psicóloga aproximadamente una vez por semana. También recibe medicación para conciliar el sueño y combatir una especie de pesadillas diurnas cuando el recuerdo del atentado vuelve.

"Es volver a oír el grito de esa señora, es como un sudor frío, te puede subir el pulso", explicó.

En esas situaciones le han recomendado que recurra a los sentidos, que toque cosas para volver a la realidad. Él suele sentarse para evitar caerse por el mareo.

El hombre, de 31 años, ha vuelto a vivir con sus padres tanto por razones psicológicas -dice que no puede dormir en un piso solo- como por razones económicas tras haber dejado de trabajar.

"Vivo de mis ahorros y mis padres me ayudan", afirmó.

Aunque buscó ayuda del Estado español, la respuesta fue -según él- que al haber ocurrido el atentado en Berlín la responsabilidad le corresponde a Alemania, de donde hasta ahora ha recibido un pago de 5.000 euros de un fondo especial.

Su abogado, Sebastian Sevenich, explicó que se trata de una primera paga y que todavía está por decir cuanto recibirá en total.

Su regreso a Berlín lo hizo en compañía de un amigo. "Me gustaría poder normalizar la relación con la ciudad, volver a visitar Berlín, pero no sé si lo conseguiré", dijo.