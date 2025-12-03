Wadephul afirma que la OTAN es capaz de actuar y defender la seguridad en Europa

"El mensaje que transmitimos como alianza es claro: somos capaces de actuar, somos eficaces y estamos dispuestos a defender lo que nos une, nuestra seguridad, nuestra libertad y el orden de paz en Europa", declaró Wadephul antes de partir a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN este miércoles en Bruselas.

Señaló que "en estos días en los que las vías diplomáticas están que arden para sentar las bases adecuadas para una paz justa y duradera en Ucrania", no hay que perder de vista una "verdad incómoda" en cuanto a que "Putin sigue queriendo socavar la seguridad europea y euroatlántica".

"Quiere poner a prueba nuestra capacidad de defensa. Nos quiere dividir para debilitar nuestra alianza. Pero no lo conseguirá", dijo.

Tanto más importante es que este verano, en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, los socios de la Alianza decidieran enviar un mensaje claro y contundente de compromiso con el objetivo del 5 %, agregó, y subrayó que Alemania asume plenamente su responsabilidad y cumple con su contribución a un reparto equitativo de la carga.

"La situación de amenaza no nos deja otra opción: estamos invirtiendo notablemente más en nuestra seguridad para disuadir cualquier agresión contra la OTAN. Desde drones hasta desinformación y sabotaje, pasando por ciberataques que amenazan nuestra democracia y nuestra vida cotidiana, respondemos juntos como aliados, con determinación y con las herramientas adecuadas", agregó.

Recordó que Putin fue quien inició la guerra en Ucrania y quien puede ponerle fin en cualquier momento, pero, añadió, todavía no muestra una voluntad real de negociar.

"Por eso mantenemos la presión sobre Rusia y como socios de la OTAN queremos aumentarla aún más", aseguró.

Por ello, Alemania adquirirá a través del mecanismo PURL otros 200 millones de dólares estadounidenses en armamento para Ucrania en dos paquetes, anunció.

Además, Alemania aportará 25 millones de euros adicionales al "paquete de asistencia integral" del fondo fiduciario de la OTAN, para que los soldados ucranianos, especialmente ahora, con el hielo y la nieve en el frente, cuenten con el equipo de invierno necesario y la atención médica adecuada, añadió.