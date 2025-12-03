Zerocalcare abandona la Feria del Libro de Roma por la presencia de editorial neofascista

El viñetista más famoso de Italia comunicó su decisión mediante unos dibujos publicados en Instagram cargados de su conocido sarcasmo.

"Hay un problema con la Feria de Roma porque este año cuenta con una casa editorial que vende un montón de obras que parecen nazis (...) o que hablan de la guerra como un ejemplo de valentía. Sí, publican otras cosas, pero hablamos de militantes llevando a cabo una operación política", denunció.

"Creo que no hay que compartir espacio con nazis", agregó.

En el mensaje que acompaña al vídeo, reconoció: "por desgracia, cada uno tiene sus propias limitaciones, y esta es la mía".

La Feria del Libro de Roma arranca mañana con polémica debido a la presencia entre sus muchos puestos de la editorial 'Passaggio al Bosco', fundada en 2017 por la asociación ultraderechista Casaggi y que se define como una distribuidora "libre y militante".

Zerocalcalre, conocido en todo el mundo también por sus exitosas series de animación en Netflix con elementos autobigráficos, ha dejado claro que respeta a sus colegas que hayan preferido seguir en la feria romana.

No obstante, la presencia de dicha editorial ha sido criticada por más de 80 escritores, entre estos el popular historiador Alessandro Barbero o Antonio Scurati, en una carta abierta a la Asociación Italiana de Editoriales (AIE), organizadora del evento.